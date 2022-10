Luca Laufer gewinnt vor Ricardo Deiters

Es war diesmal kein enges Rennen. Mit großem Vorsprung sicherte sich Luca Laufer von Vorwärts Epe den Sieg in der Abstimmung zum Amateurfußballer der Woche.

Luca Laufer (re.) hat sich wieder in den Kader der 1. Mannschaft gespielt.

Seit Montag hatten an der Wahl von Münsterland Zeitung und Westfälischen Nachrichten weit über 1300 User teilgenommen. Mit 442 Stimmen, in diesem Fall 33 Prozent aller gültigen Abgaben, behauptete sich der Offensivspieler von Vorwärts Epe. Mit 18 Prozent (235 Stimmen) sicherte sich Ricardo Deiters vom Landesliga-Neuling FC Epe den zweiten Platz. Rang drei verdiente sich Jan Olthoff vom A-Liga-Spitzenreiter Union Wessum mit exakt 10 Prozent (137 Stimmen). Stimmengleich (je 119 Nennungen; 9 Prozent) landeten Mariano Veld (Fortuna Gronau) und Frank Rose (SuS Legden) auf Platz vier. An diesem Wochenende stehen sie sich im direkten Vergleich gegenüber.