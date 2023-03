Makellos: Siebter Sieg im siebten Heimspiel

An Spannung mangelte es im Vergleich der zuvor punktgleichen Tabellenzweiten wie erwartet nicht. Selbst im zweiten Durchgang, als Gastgeber Vorwärts Gronau sich vor vollen Rängen zwischenzeitlich deutlicher abgesetzt hatte, ließ der TV Vreden nie locker und kam kurz vor Abpfiff wieder in Schlagdistanz. Da verließ kein Zuschauer frühzeitig die Heimspiel-Festung der Blau-Weißen.

Joscha Lenting ist nach langer Verletzungspause zurück und war maßgeblich mit seinen sechs Toren am Derbysieg beteiligt.

Entsprechend groß war nach dem Derby-Sieg die Erleichterung im Lager der Gronauer. Für Vorwärts war es der dritte Sieg in Folge, der siebte Sieg im siebten Heimspiel - eine makellose Bilanz. Die Vredener, zuvor siebenmal in Serie ungeschlagen, hatten im Rahmen ihrer am Samstag eingeschränkten personellen Möglichkeiten alles versucht. Trainer Frank Steinkamp musste auf Oliver Abbing, Timo Tenostendarp und Alexander Gehling verzichten.