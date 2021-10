Mann der ersten Stunde

WN-Serie: 15. Gronauer Ball des Sports am 10. Januar 2004

Gronau

„Seit drei Jahrzehnten dokumentiert der Ball des Sports die erfolgreiche Sportgeschichte unserer Stadt“, betonte Bürgermeister Rainer Doetkotte anlässlich der 30. Auflage. Ehe am 15. Januar 2022 die 31. Auflage in den Mittelpunkt rückt, blicken wir in unserer Serie zurück.

Von Angelika und Stefan Hoof