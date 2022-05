Mannschaftsfahrt oder Relegation?

Wichtige Termine stehen in den kommenden Wochen beim FC Ottenstein an. Dass nun auch noch die Relegation dazukommen könnte, macht die Sache kompliziert. Der Trainer fordert von jedem Spieler eine Entscheidung.

Vor zwei Wochen sah es noch richtig gut aus für den FC Ottenstein. Im Rennen um den Klassenerhalt in der Kreisliga A hatte der FC mit dem FC Epe II und Fortuna Gronau hintereinander zwei direkte Konkurrenten besiegt. Es folgten ein 0:5 gegen RW Nienborg und am Sonntag ein 2:4 in Ammeloe. Nun bleiben dem Tabellenvorletzten noch zwei Spiele, um die drohende Relegation zu verhindern. Schon vorher sollen sich die Spieler in Sachen Mannschaftsfahrt entscheiden.