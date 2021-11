Martina Suty: Mit Beharrlichkeit zum Meistertitel

„Schützenverein und Schießsport?“ Martina Suty erntet schnell fragende Blicke, wenn sie vom Beginn ihrer sportlichen Karriere im Schützenverein Laufenburg erzählt. Immerhin wurde die 41-Jährige in diesem Jahr Deutsche Meisterin im Kleinkaliber Liegendkampf in der Damenklasse 2.

Während es in Westfalen, wo es bei den Schützenvereinen vor allem um Brauchtumspflege und gemeinsames Feiern geht, ist dies in ihrer südbadischen Heimat, unmittelbar an der Schweizer Grenze anders, berichtet die Physikerin und promovierte Maschinenbauingenieurin, die seit 2018 bei der Firma Urenco beschäftigt ist und in Gronau lebt.