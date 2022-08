Medaillenjagd beginnt für VSS Epe am Samstag

In den kommenden zwei Wochen werden sich in den verschiedenen Altersklassen die Eperaner mit den Besten ihrer Sportart aus ganz Deutschland messen.

Geschossen wird standesgemäß wieder auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück, welche mittlerweile für etliche VSS-Schützinnen und -schützen kein Neuland mehr ist. Knapp 6000 Athleten tummeln sich hier in den kommenden zehn Tagen, großes Schaulaufen und packende Finals inklusive. Ob es einmal mehr für Treppchenplätze und Edelmetall aus Eperaner Sicht reichen wird, muss sich zeigen.

„Wir schließen nichts aus, freuen uns in erster Linie aber für jeden unserer Qualifikanten, dass sie es wieder in die Endrunde nach München geschafft haben“, so ein optimistischer, aber auch realistischer Jochen Perrefort, der als einer der Trainer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleiten wird.

Den Anfang machen schon am Samstag Katharina Rekers, Tatjana Spies und Martina Suty, die als 1. Damenmannschaft mit dem Luftgewehr ab 15 Uhr in den Titelkampf eingreifen. „Gerade mit Katharina, Tatjana und Martina treten drei erfahrene Damen an, die in der Vergangenheit schon mehrfach bei der DM nervenstark Erfolge gefeiert oder gute Platzierungen erreicht haben“, ergänzt Perrefort. Im letzten Jahr wurde zum Beispiel Martina Suty Deutsche Meisterin im Liegendanschlag mit dem Klein-Kaliber-Gewehr (60 Schuss) und kehrte mit Gold heim. Dieses Jahr möchte sie ihren Titel, dann im Dienst für die Schießfreunde Emsdetten, verteidigen. Eine weitere Chance auf eine Medaille erhofft sie sich beim Start in der Disziplin KK 3x20 (jeweils 20 Schuss Liegend, stehen und kniend).

In der zweiten Wettkampfwoche darf der Nachwuchs zum deutschen Vergleich antreten. Die 1. Jugendmannschaft, bestehend aus Lina Schultewolter, Lily Werner und Marie Christin Hönge, ist für eine Überraschung gut. „Wenn die Ergebnisse ähnlich wie in der DM-Vorbereitung ausfallen, rechne ich dem Trio gute Chancen auf eine vordere Platzierung aus“, versucht VSS-Trainer Perrefort vorsichtig eine Einschätzung zu geben. Lily Werner gewann an selber Stelle im letzten Jahr Bronze in der Einzelwertung. Mit viel Talent werden dagegen erstmalig Melia Kernebeck und Liana Chagarian vor großer Kulisse ihr Debüt feiern und in der Schülerklasse mit ihren Starts wichtige Erfahrungen sammeln.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten, die stets auch in ihrer weiteren Karriere den VSS die Treue halten, wird es auch wieder geben. So startet zum Beispiel die langjährig für Epe erfolgreiche und inzwischen in der Bundesliga schießende Malin Wigger für Hubertus Elsen.