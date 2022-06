Mehrere Titel gehen nach Epe

Mit mehreren Titel im Gepäck traten die Schwimmer des SV Epe die Heimreise von der Nordwestfälischen Langbahnmeisterschaft an.

Das Eper Team in Münster (v.l.): Lennox Kuzovlev, Jan Schröder, Jil Fischer, Lotta Jäger, Fabian Grätz, Laura Heuer, Jonas Fleer, Natalie Nappers und Nico Amshoff

Im Coburg-Sportbad in Münster versammelten sich am Wochenende etliche Aktive, um die Titelträger 2022 zu ermitteln. Ausrichter war der SG Schwimmen Münster. Insgesamt 253 Teilnehmer aus 18 Vereinen des Schwimmbezirks Nordwestfalen konkurrierten bei teilweise tropischen Temperaturen in 1016 Einzel- und 38 Staffelstarts um die Nordwestfälischen Meister-Titel.

Vom Schwimmverein Epe hatten sich neun Schwimmerinnen und Schwimmer für diesen Wettkampf im Vorfeld qualifiziert, indem sie die vorgegebenen Jahrgangspflichtzeiten unterboten.

Auf dem Programm standen neben den 200-Meter-Strecken die 50er und 100er Vorlauf-Strecken in Brust, Freistil, Rücken und Schmetterling. Die sechs Erstplatzierten aus dem jeweiligen Vorlauf qualifizierten sich für das Finale.

Am Ende von zwei anstrengenden Wettkampftagen freute sich Nico Amshoff (1997/AK 25) über den Titel als Nordwestfälischer Master-Meister in allen geschwommenen Disziplinen: 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Rücken, 100 Meter Freistil, 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil.

Drei Meistertitel für Natalie Nappers

Natalie Nappers (1996/AK 25) holte ebenfalls fünf Platzierungen: Gleich dreimal darf sie sich Master-Meisterin nennen, und zwar in den Disziplinen 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Freistil und 200 Meter Freistil; hinzu kommen zwei Silber-Medaillen über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil.

Als Vize-Mastermeister sicherte sich Fabian Grätz (2001/AK 20) auf den Strecken 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Rücken, 100 Meter Freistil und 50 Meter Freistil jeweils die Silber-Medaille.

Laura Heuer (1997/AK 25) freute sich über den Master-Meisterinnentitel über 50 Meter Rücken sowie über eine Silber-Medaille in 50 Meter Schmetterling und zwei Bronze-Medaillen über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil.

Jan Schröder (2007) sicherte sich in seinem Jahrgang zweimal den Titel als Nordwestfälischer Meister über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken. Über 50 Meter Schmetterling belegte er den zweiten Platz auf dem Treppchen.

Jil Fischer (2002) erschwamm zwei zweite Plätze über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil sowie einen dritten Platz über 50 Meter Freistil. Jonas Fleer (2004) belegte Platz zwei über 100 Meter Brust und Platz drei über 200 Meter Lagen.

Des Weiteren hatten sich beim SVE Lotta Jäger und Lennox Kuzovlev für diesen Wettkampf qualifiziert, die aber hinter ihren Jahrgangskollegen teilweise um Armeslänge zurücklagen.