Er läuft und läuft und läuft – auch mit 76 Jahren ist Klaus Opitz regelmäßig bei Volks- und Straßenläufen in der Region am Start.

Klaus Opitz beim Michaelislauf in Epe. Auch mit 76 Jahren schnürt er fast täglich die Laufschuhe und freut sich auf die nächsten Wettkämpfe in der Region.

Platz eins beim Michaelislauf in Epe, ebenfalls eine Woche später beim Kirmeslauf in Saerbeck. Auch am vergangenen Samstag beim Citylauf Coesfeld stand Klaus Opitz als Zweiter auf dem Treppchen bei der Siegerehrung in der Altersklasse M 75.