Mit breiter Brust nach Wettringen

Weiter geht es nun schon am Mittwoch (20 Uhr) mit dem vorgezogenen Spiel gegen Vorwärts Wettringen. „Bei uns ist es ja mit Flutlicht am Hauptplatz schwierig, deshalb haben wir das Heimrecht getauscht“, erklärt FC-Spielercoach Andre Hippers. Und er fährt guter Dinge mit seinem Team zum Tabellenfünften nach Wettringen. Der FCE, nur einen Punkt hinter Vorwärts auf Rang sieben, hat sich in der bisherigen Saison immer gut behauptet gegen Konkurrenten, die über ihm standen. „Ich denke, dass wir die Sache ziemlich unbeschwert angehen können. Wir haben eigentlich keinen Druck, sind aber trotzdem selbstbewusst und haben im Kader wieder mehr Alternativen“, so Hippers. Beispielsweise kehrt Timo Schönherr nach Sperre zurück.

Somit stehen – Stand Dienstag – außer Thorsten Hüsing und Freek Olthuis alle Mann zur Verfügung. Eine Seltenheit in diesem Jahr.