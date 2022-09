Nächster Gast aus der Domstadt kommt an die Laubstiege

Gronau

Der erste Schritt ist getan. Nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Westfalia Kinderhaus (26:19) will Landesligist Vorwärts Gronau jetzt nachlegen. Mit dem SC Münster 08 stellt sich am Samstag ab 17.30 Uhr der nächste Gast aus der Domstadt an der Laubstiege vor.