Neue Aufgabe für Rick Reekers

Eine Veränderung auf der Trainerbank vermeldet der FC Ottenstein. Für Thomas Gerwing ist im kommenden Sommer nach drei Jahren Schluss. Die Nachfolge tritt das bisherige Spielertrainer-Duo von RW Nienborg, Rick Reekers und sein Co-Trainer Philipp Schlamann, an.

Läuft es so weiter wie bisher, könnte der FC Ottenstein nach einigen Jahren im Abstiegskampf der Kreisliga A1 mal wieder eine sorgenfreie Saison erleben. Doch egal, wie die am Ende ausgeht: Trainer Thomas Gerwing wird sich dann verabschieden, genauso sein Co, Carsten Berthues.