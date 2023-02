Neuzugang Luka Misic beschert der SpVgg Vreden ein Luxusproblem

Wozu braucht das Oberliga-Team der SpVgg Vreden noch einen Torwart? Das könnte sich mancher nach der Verpflichtung von Luka Misic gefragt haben. Der Neuzugang beschert der SpVgg also ein wahres Luxusproblem.

Torwarttrainer Steffen Warneke hat auf die Frage eine klare Antwort parat: „Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man auf der Torwartposition nie breit genug aufgestellt sein kann.“ Das sagt Warneke nicht nur mit Blick auf mögliche Verletzungsprobleme, sondern vor allem auf eine gesteigerte Trainingsqualität. Und das Stichwort Konkurrenzkampf. „Es ist gerade für Torhüter wichtig, dass sie sich auf annähernd gleichem Niveau bewegen und einander mit guten Leistungen pushen.“

Luka Misic bringt zusätzliche Qualität mit in die Mannschaft. Der gerade einmal 18-Jährige habe sich in seiner Jugendzeit schon viele Fähigkeiten angeeignet, attestiert ihm der Torwarttrainer: „Man sieht, dass Luka unter anderem beim SC Freiburg vor allem im technischen und taktischen Bereich super ausgebildet worden ist. Physisch liegt aber ein großer Unterschied zwischen der A-Junioren-Bundesliga und der Herren-Oberliga. In dem Bereich wird er noch zulegen müssen und arbeitet daran auch zusätzlich zu unseren normalen Trainingseinheiten.“

Parallelen zu Tom Breuers

Insofern stelle sich aktuell noch nicht die Frage, ob der Neuzugang Tom Breuers, seit dieser Saison die klare Nummer eins im Vredener Tor, dessen Posten schon streitig machen könnte. „Nach Toms guten Leistungen in der bisherigen Saison sehen wir da keinen Handlungsbedarf“, stellt Steffen Warneke klar.

Der neue Keeper Luka Misic. Foto: SpVgg Vreden

Allerdings zeigt Luka Misic in seiner bisherigen Vita einige Parallelen zu der von Tom Breuers. Auch der kam als 18-Jähriger aus der Junioren-Bundesliga (Preußen Münster) zur SpVgg, um im ambitionierten Amateurbereich Fuß zu fassen. Wie Breuers lebt außerdem auch der Neuzugang in Gescher.

Die Blau-Gelben sind sich jedenfalls sicher, mit dem Torwart-Talent einen guten Fang gemacht zu haben. Und das auch noch aus der unmittelbaren Umgebung, was bekanntlich der Vredener Transfer-Philosophie entspricht.

Der 18-Jährige mit bosnischen Wurzeln kommt eigentlich aus Baden, spielte in der Jugendabteilung des Bundesligisten SC Freiburg und des Südwest-Regionalligisten Bahlinger SC. „Ich bin jetzt hierher gezogen, weil meine Freundin in Gescher wohnt“, erklärt der Torwart. Zuerst habe er ein Probetraining beim Regionalligisten FC Bocholt absolviert, woraus sich der Kontakt zu SpVgg-Trainer Engin Yavuzaslan ergeben habe.

„Alle super freundlich“

Misics erste Eindrücke vom neuen Verein seien sehr positiv, wie er sagt: „Ich bin hier wirklich von Tag eins an super aufgenommen worden. Alle sind super freundlich und haben mir nie das Gefühl gegeben, als Neuer in der Mannschaft außen vor zu sein.“ Die Art, wie die Vredener Mannschaft auftrete, gefalle ihm ebenfalls: „Hier geht es nicht darum, den Bus vor dem eigenen Tor zu parken, sondern alles Spielerisch zu lösen. Das ist schon ein gutes Niveau.“

Wie bei Tom Breuers vor zweieinhalb Jahren geht es nun für Luka Misic, der im Sommer eine Ausbildung zum Kaufmann oder Lageristen angehen will, nun erst einmal darum, sich über das Training reinzuarbeiten und für Einsätze zu empfehlen. Sein Vertrag läuft zunächst bis Ende der kommenden Saison 2023/24.