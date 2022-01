Nur eine Partie zum Rückrundenauftakt

In der Landesliga 3 stockt der Spielbetrieb auch nach der Winterpause. Vermutlich wird das auch längere Zeit noch so bleiben. Coronabedingt fällt zurzeit eine Partie nach der anderen aus – von Ausnahmen abgesehen.

So müssen sich auch die Anhänger von Vorwärts Gronau weiter gedulden. Zuletzt kam die Mannschaft von Trainer Adam Fischer am 4. Dezember in Vreden zum Einsatz. Die Blau-Weißen werden nämlich auch an diesem Wochenende nicht auf die Platte zurückkehren. SW Havixbeck und Vorwärts verständigten sich unter der Woche darauf, vorsichtshalber die für Sonntagabend angesetzte Partie zu verlegen. Für die Blau-Weißen ist es nach den zuvor abgesagten Partien gegen SC Münster und Arminia Ochtrup schon die dritte Partie, die nachzuholen ist. Auch die ursprünglich für den 29. Januar geplante Begegnung gegen Eintracht Hiltrup wurde bereits auf den 19. März verlegt.

Unterdessen fand am Donnerstagabend eine Partie statt. Im Derby setzte sich der SC Münster gegen den Stadtrivalen Sparta mit 29:20 durch. Elf Tage zuvor hatte der SC mit fast identischem Ergebnis (29:21) gegen SW Havixbeck gewonnen. Nach heutigem Stand wäre der SC Münster in zwei Wochen - am 5. Februar - in Gronau der nächste Gegner der Vorwärtsler.

An diesem Wochenende findet lediglich noch eine Partie zum eigentlichen Rückrundenauftakt statt. Am Samstag (19.15 Uhr) empfängt der SuS Neuenkirchen den TV Vreden. Das Hinspiel hatte der Tabellenzweite aus Vreden 32:20 gewonnen.