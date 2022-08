Nur mit Spielern aus dem Dorf

Auf die Sportfreunde Graes wartet eine herausfordernde Spielzeit. Nach acht Jahren feiert die Mannschaft von Trainer-Routinier Peter Ruminski das Comeback in der Kreisliga A1.

Die Fans schauen genau hin, ob Aufsteiger SF Graes in der Kreisliga A mithalten kann. Bei der Stadtmeisterschaft (3:3) und auch im Pokal (3:5) verlangten die Sportfreunde (hier mit Kapitän Johannes Schulenborg) dem VfB Alstätte alles ab.

In der vergangenen Saison gelang mit einer beeindruckenden Souveränität der Aufstieg aus der B-Liga. Dass das Qualitätsniveau in der neuen Liga höher ist, ist den Graesern bewusst. An der Kaderstrategie ändert der Aufstieg allerdings nichts: Die Sportfreunde setzen weiterhin auf heimische Spieler.