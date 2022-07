Offensiv für viel Spektakel gesorgt

Die Fußballer bereiten sich zurzeit auf die neue Serie vor. Julian Boonk geht mit Eintracht Ahaus II in seine zweite Trainersaison und hat sich mit seinen Schützlingen einiges vorgenommen.

Julian Boonk geht in seine zweite Saison als Trainer.

Für viel Spektakel hat die Eintracht-Reserve mit ihren oft sehr torreichen Ergebnissen in der abgelaufenen Saison gesorgt. Mit dem Abstieg hatte das Team im Grunde zu keinem Zeitpunkt etwas zu tun. Das soll sich auch in der neuen Spielzeit so fortsetzen, wenn es nach den Ahausern geht.