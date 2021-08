Pokal-Auslosung am 3. August

Mit der Bekanntgabe der Staffeln sei derweil Anfang nächster Woche zu rechnen, erklärte KFA-Chef Horst Dastig.

Da mit den beiden Coesfelder Vereinen, dem ASV Ellewick sowie dem SV Heek vier Teams in die Bezirksliga aufsteigen und aus den B-Ligen RW Nienborg (Meister der Kreisliga B 1) sowie die DJK Rödder (B 2) nachrücken, gibt es fortan nur 30 A-Ligisten – 15 je Staffel. In den B-Ligen kämpfen 32, in den C-Ligen 31 Mannschaften um Punkte. 42 Teams verteilen sich auf drei D-Ligen. So würden die Sollzahlen nicht überschritten und ermöglichten es dem Kreis, trotz des späten Saisonstarts am 6. September auf Ligaspiele in der Woche zu verzichten.

Die Frauen legen, anders als auf Verbandsebene, ebenfalls am ersten Septemberwochenende los. Gekickt wird bis zum 20. Dezember und ab dem 28. Februar – sofern es keine Nachholspiele gibt. Am 20. Juni soll die Saison 20/21 enden.

Wesentliche Neuerung: Die B-Liga der Frauen (wie im Oberhaus 15 Teams) wird eingleisig. Die Dreier-Runde in bislang zwei Staffeln kam nicht überall gut an. Dülmen und Osterwick (gleicher Punktequotient) dürfen aufsteigen, da Corona-Meister Lüdinghausen den Betrieb eingestellt hat. Ob Union und Fortuna Seppenrade 2 eine Spielgemeinschaft in der B-Liga bilden, sei noch in der Schwebe, so Dastig.

Die Halbfinals im Kreispokal 2019/20 werden am 20. August (Donnerstag) ausgetragen, die Endspiele am 29. (Männer) und 30. August (Frauen).

Die Auslosung der ersten Pokalrunde 2020/21 erfolgt am 3. August (Montag).

Die Hallenkreismeisterschaft der Frauen entfällt in der kommenden Saison.