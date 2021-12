Pokale für Pancerz und Smulders

Die Besten bei den Vereinsmeisterschaften in der offenen Klasse: Henry Buss, Elmar Buss, Luc Smulders, Michelle Pancerz und Anne Wobbe. Es fehlt Lilit Ülütas.

Waren Wettkämpfe in den letzten zwei Jahren Mangelware für die Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmvereins Gronau, so freuten sie sich, sich zumindest bei den Vereinsmeisterschaften messen zu können.

Dabei galt es im Rahmen des Trainings die unterschiedlichen Strecken in den verschiedenen Schwimmlagen möglichst schnell zu bewältigen. Die erzielten Zeiten wurden entsprechend der DSV-Tabelle in Punkte umgerechnet, die Punkte addiert und so die Vereinsmeister 2021 ermittelt.

Während in den Jahrgangsgruppen 2011 und jünger 25 m Brust, Rücken und Kraul gefordert waren, waren es für die Jahrgänge 2007 bis 2010 50 m Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul sowie für die Jahrgänge 2003 bis 2006 und in der offenen Wertung 50 m Schmetterling und Rücken sowie 100 m Brust, 100 m Kraul und 100 m Lagen.

Die meisten Punkte bei den Schwimmerinnen insgesamt sammelte schließlich Michelle Pancerz vor Lilit Ülütas und Anne Wobbe. Den Pokal für den ersten Platz in der offenen Wertung bei den Schwimmern durfte Luc Smulders mit nach Hause nehmen. Platz zwei belegte Elmar Buss, Dritter wurde Henry Buss.

In den Altersgruppen sammelten folgende Schwimmerinnen und Schwimmer die meisten Punkte:

Jahrgänge 2003 – 2006 weiblich: 1. Michelle Pancerz, 2. Lilit Ülütas, 3. Kim Wehmeyer; männlich: 1. Henry Buss, 2. Dominik Pancerz, 3. Jan Wehmeyer;

Jahrgänge 2007 – 2010 weiblich: 1. Jana Feldhaus, 2. Lotte Ruhne, 3. Alex Mayer; männlich: 1. Luc Smulders, 2. Julian Mayer, 3. Max Chochlow;

Jahrgänge 2011 u. jünger weiblich: 1. Wilma Ruhne, 2. Frieda Klemm, 3. Sofia Krabbe; männlich: 1. Paul Chochlow, 2. Liam Alexander Esteves Kerle, 3.Jakob Keriakos.