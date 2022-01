Ralf Spanier verlässt Hauenhorst

Nach insgesamt neun Jahren verlässt Trainer Ralf Spanier am Saisonende den Frauen-Westfalenligisten Germania Hauenhorst.

Der 59-Jährige, der auch bei Fortuna Gronau zu Landesliga-Zeiten tätig war, wird beim SV Meppen Koordinator für „Talentförderung Frauen- und Mädchenfußball“. Zudem wird er die Kommunikation zu den Auswahltrainern und Verbänden leiten. „Der neue Job ist spannend und interessant. Ich habe einen breiten Aufgabenkatalog, begleite die Talente in den U-Teams und arbeite an der Schnittstelle zur ersten Mannschaft, die im Begriff ist, in die Bundesliga aufzusteigen“, erklärt Ralf Spanier.