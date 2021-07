Reckels markiert Ehrentreffer

Der FC Epe (hier Ricardo Deiters) unterlag Landesligist Eintracht Ahaus am Mittwochabend mit 1:2.

„Aufgrund der ersten souveränen Halbzeit kann man durchaus von einem verdienten Sieg reden“, zeigte sich Eintracht-Trainer Frank Wegener zufrieden.

Von Beginn an setzte der Landesligist aus Ahaus die Blau-Weißen mit schnellem Passspiel und sehenswerten Kombinationen unter Druck. So dauerte es gerade einmal 13 Spielminuten, ehe die Gäste zum Torjubel anstimmen konnten. Lennart Varwick war zur Stelle und brauchte nur noch zum 1:0 einzuschieben.

Während die Eintracht im weiteren Verlauf zielstrebig die Lücken in der Eper Abwehr suchte, machten sich die Gastgeber das Leben durch zu viele Fehlpässe selber schwer. Eine missglückte Flanke von Jonathan Noack in den Eper Strafraum wurde durch Lennart Varwick (38.) abgefälscht und schlug unhaltbar für Keeper Paul Paganetty zum 2:0 ein.

Bereit, sich dem Sturm und Drang der Ahauser entgegen zu stellen, präsentierten sich die Blau-Weißen nach dem Seitenwechsel von einer anderen Seite. Während Felix Wobbe und Ricardo Deiters noch am Ahauser Torwart scheiterten, glückte Eric Reckels (69.) zumindest der Ehrentreffer für den FCE.

„Folgte in unseren bisherigen Testspielen einer guten ersten Halbzeit bislang immer eine schlechtere Vorstellung, so war es dieses Mal umgekehrt. Nach dem Seitenwechsel haben wir Charakter bewiesen. Das sollte uns Mut machen. Allerdings waren wir unter dem Strich nicht torgefährlich genug. Somit geht der Ahauser Sieg in Ordnung“, sagte FC-Spielertrainer André Hippers.