Reken ballert sich gegen ASC an die Spitze

Fußball: Bezirksliga 11 am Donnerstag

Schöppingen/Epe

Der SC Reken schnappte sich die Tabellenführung. Der ASC Schöppingen und Vorwärts Epe verloren ohne eigenen Treffer. Aber ein Spieler hatte trotzdem am Donnerstagabend gute Laune: Etwas unverhofft und so nicht eingeplant feierte Dante Warner in Merfeld sein Comeback.

Nils Reschke