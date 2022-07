„Rekorde sind da, um sie zu brechen“

Für den Fußball-Bezirksligisten hat er vorher undenkbare 55 Tore erzielt, was auch die Großen aus der Fußballmedien-Branche auf den Plan gerufen hat: Das Amateurfußball-Portal ‚fussball.de‘ wollte an diesem Tag ein Interview mit dem Goalgetter, das Fachmagazin ‚kicker‘ eine Einladung ankündigen: Denn Singh ist nicht nur bei Eintracht und in der Bezirksliga der beste Torschütze gewesen, sondern deutschlandweit gibt es keinen Spieler, der öfter in einer siebten Liga getroffen hat. Deshalb darf Singh Ende September zum DFB-Länderspiel gegen Ungarn nach Leipzig fahren und sich dort seine verdiente Ehrung abholen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch