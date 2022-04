Im Eper A-Liga-Derby gingen die Punkte diesmal an die Grünen.

Denn nachdem die Reserve vom FC Epe sich noch im Hinspiel klar mit 4:1 am Wolbertshof durchgesetzt hatte, drehten die Grünen jetzt den Spieß in den Bülten um. Vorwärts Epe 2 siegte mit exakt diesem Resultat im Nachholspiel der Kreisliga am Donnerstagabend.