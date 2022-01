Ruminski bleibt SF-Coach

Bereits im achten Jahr nach ihrem Abstieg spielen die Sportfreunde Graes in der Kreisliga B. In dieser Spielzeit hegen sie wieder berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus.

Peter Ruminski wird auch in der Saison 22/23 den B-Ligisten SF Graes coachen.

Egal ob dieses Ziel gelingt oder nicht, der Trainer wird auch über den Sommer hinaus Peter Ruminski heißen. Der 69-Jährige hat weiterhin Spaß an seiner Arbeit am Nordiek und geht 2022/23 in seine fünfte Spielzeit bei den Sportfreunden. Der Klubvorstand sei weiterhin bestens zufrieden mit der Arbeit des erfahrenen Trainers, wie Erich Weitkamp erklärt. Das gelte auch für Torwarttrainer Ingo Vinkenvleugel, der ebenfalls weitermacht.