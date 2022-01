RW Nienborg präsentiert Bernd Borgmann als neuen Trainer

Nach vier Spielzeiten ist nach der laufenden Saison Schluss für Rick Reekers und Philipp Schlamann beim A-Ligisten RW Nienborg. Das Duo übernimmt dann beim Ligakonkurrenten FC Ottenstein. Nun steht auch fest, wer künftig im Nienborger Eichenstadion an der Seitenlinie stehen wird.

Bernd Borgmann, hier an der Seitenlinie als Coach von Germania Horstmar, übernimmt in Nienborg.

Mit Bernd Borgmann übernimmt ein gebürtiger Nienborger das Traineramt zur Spielzeit 2022/23, der mittlerweile aber in Borghorst lebt. Dennoch bezeichnet der heute 49-Jährige RW Nienborg als seinen Heimatverein, spielte er doch bereits als Jugendlicher und später auch als Stürmer in der ersten Mannschaften für die Rot-Weißen. Auch seine Trainerlaufbahn begann Borgmann in Nienborg, als Coach im Nachwuchsbereich (B- und C-Junioren).