RW Nienborg verpasst Endrunde

Nachdem sich am Mittwoch schon SW Holtwick, ASV Ellewick und Gastgeber GW Lünten für die heutige Hauptrunde in der Vredener Hamalandhalle qualifiziert hatten, wurden am Donnerstag auch in der zweiten Vorrundengruppe Fakten geschaffen. Nur eine Mannschaft setzte sich richtig deutlich ab.

