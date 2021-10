Kreis

Für Rot-Weiß Nienborg brechen schwere Zeiten an. Denn das Tabellenschlusslicht hat eine weitere Schlüsselpartie am Sonntag in der Kreisliga A1 verloren. Die Elf von Spielertrainer Rick Reekers unterlag im Ahauser Stadtpark mit 1:3, sodass die Eintracht Reserve den Vorsprung auf RWN nun ebenfalls auf bereits vier Zähler ausbaute.

Henry Einck und Johannes Kratz