RWN verspielt 2:0-Führung

„Wir hatten beim Stande von 2:0 und 2:1 jeweils einen Matchball. Den haben wir leider nicht genutzt.“ RWN-Spielertrainer Rick Reekers musste sich mit Nienborg am Ende des Tages mit einem 2:2 gegen Union Wessum zufrieden geben.

Spielertrainer Rick Reekers bejubelt mit den Nienborgern den Treffer zum 1:0, der aus einem Eigentor entstanden war. Wessums Lukas Lammerding fasst sich an den Kopf.

Der Spitzenreiter eröffnete schon am Freitag die 20. Runde in der A-Liga souverän. Grün-Weiß Lünten korrigierte die 1:4-Schlappe vom Donnerstag gegen Nienborg mit einem knappen Erfolg gegen Fortuna Gronau. Und apropos Nienborg: RWN verspielte eine 2:0-Führung und verpasste damit den zweiten Sieg in Serie.