Die Auszeichnung wird am Samstag anlässlich der Saisoneröffnung in den Bülten vorgenommen. Im Vorjahr wurde Keeper Niklas Baumann der Holzpokal zugesprochen.

Nach der Ehrung tritt der Bezirksligist um 13 Uhr zu seinem ersten Vorbereitungsspiel an. Gegner in den Bülten ist A-Ligist FC Vreden. Weitere Spiele werden folgen, u.a. am 1. August in Ahaus und am 8. August gegen die SG Borken.