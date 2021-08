Schmidt geht, Schmidt kommt

Der Countdown läuft. Und kaum zu glauben: Am 4. September soll es für die Handballer von Vorwärts Gronau tatsächlich wieder um Punkte gehen.

Die Handballer von Vorwärts Gronau starten am 4. September in die neue Saison. Die Blau-Weißen freuen sich auf viele Derbys, unter anderem gegen TV Vreden, Arminia Ochtrup und auch SuS Neuenkirchen.

Die Vorfreude ist groß nach der so kurzen Zwei-Spiele-Saison 20/21. Die Blau-Weißen starten mit einem Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Havixbeck in das neue Spieljahr, das viel Spannung und Dramatik verspricht. Fünf von zwölf Mannschaften steigen am Saisonende ab. Das wird ein Spieljahr, das keine Ausrutscher und Fehltritte erlaubt.