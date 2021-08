Schützenfest an der Laubstiege

In einem Testspiel kam Frauenfußball-Bezirksligist Fortuna Gronau am Mittwochabend zu einem 8:0 über den Kreisligisten FSG Obergrafschaft. Eine Spielerin machte besonders auf sich aufmerksam.

Das Team von der Laubstiege traf in beiden Durchgängen viermal. Als gleich vierfache Torschützin zeichnete sich Julia Tönjann aus, je zweimal drehten Stefanie Schneider und Alina Könnecke nach ihren Treffern jubelnd ab.

Am Wochenende hatte Fortuna 0:1 gegen SV Langenhorst-Welbergen verloren, danach Concordia Flaesheim II mit 4:1 besiegt.

Am Freitagabend steht für die Blau-Schwarzen ein Vorbereitungsspiel gegen den FC Ottenstein an. Anpfiff in Gronau ist um 19.45 Uhr, am 21. August folgt ein Testspiel in Schöppingen.

In der Bezirksliga startet die Saison am 29. August – für Fortuna mit dem Spiel in Altenberge.