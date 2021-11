Seit der Aussprache läuft es rund beim Abstiegskandidaten

Stadtlohn

Seit dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A hat die DJK Stadtlohn jedes Jahr am sportlichen Existenzminimum gelebt. 2019 als Tabellen-15. gerade so gerettet, 2020 dann als Tabellenletzter der abgebrochenen Saison glücklich die Klasse gehalten. Und eine Spielzeit später mit vier Punkten aus acht Spielen auch tief im Tabellenkeller. Da kommt der aktuelle Höhenflug doch sehr überraschend.

Von Sascha Keirat