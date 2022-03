Kreis

Nach dem 1:1 in Wessum ist die DJK Stadtlohn seit neun Spieltagen in der Kreisliga A1 ungeschlagen. Drei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt haben die Sportfreunde Ammeloe mit dem 1:0 beim FC Ottenstein am Donnerstagabend eingefahren.

-jok-