Sicon-Cup zu Gast in Epe – DM im September

Rasanten Kutschensport bietet der RZFV Epe auch in diesem Jahr: Am Sonntag macht zunächst der Sicon-Cup Station in der Eper Reithalle, am ersten September-Wochenende ist der Verein Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Einspänner Pferde.

Der Sicon-Cup ist eine fünfteilige Hallenfahrsportserie im Kreis Borken für Hobby- und Turnierfahrer. Der Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, um die turnierlose Winterzeit zu überbrücken und den Fahrern und Fahrerinnen die Möglichkeit zu geben, unter Wettbewerbsbedingungen in der dunkleren Jahreszeit zu trainieren.

An den Start gehen Gespanne in den Anspannungsarten Ein- und Zweispänner Ponys und Pferde, getrennt nach Hobby- und Turnierfahrern. Sieger und Platzierte werden in zwei Umläufen ermittelt.

Zunächst wird ein Stilhindernisparcours durchfahren. Hier wird besonders Wert auf eine flüssige und gute Linienführung sowie auf die korrekte Anwendung des Achenbachschen Fahrsystems gelegt. Die Wertung des zweiten Umlaufs erfolgt nach Fehlern und Zeit.

Die Prüfungen beginnen am Sonntag um 9 Uhr, die Meldestelle ist ab 8 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr.

Am Samstag findet in der Reithalle zudem ein Trainingstag „Test of choices“ statt. Hier können die Reiter den Einstieg in die Turniersaison nehmen und unter Turnierbedingungen trainieren.

Ein weiterer sportlicher Höhepunkt kündigt sich für das erste September-Wochenende an. Nachdem der RZFV Epe in der Vergangenheit bereits Westfälische Meisterschaften sowie NRW-Meisterschaften im Fahrsport ausgerichtet hat, wird es nun eine Deutsche Meisterschaft sein.