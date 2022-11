Sofortiges Trainer-Aus bei Fortuna Gronau

Kurz und knapp teilten die Fortunen am Samstag in einer Presseerklärung mit: „Fortuna Gronau und das Trainerteam trennen sich ab sofort in beiderseitigem Einverständnis.“ Der Verein danke Carsten Minich und Dominik Kalitzki für die Zusammenarbeit in den vergangenen anderthalb Jahren.

