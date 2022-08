Sonja Zhiyenbayeva siegt in zwei Sätzen

Gronau

Wieder ein neuer Name in der mittlerweile langen Siegerliste der Gronau Open. So setzte sich am späten Sonntagnachmittag Sonja Zhiyenbayeva die Krone auf. Sie bezwang im Endspiel der 19. Auflage dieses Turniers der DTB Premium Tour Fabienne Gettwart in zwei Sätzen mit 6:2, 7:5.

Von Nadine Sattler und Stefan Hoof