Späker mimt den Gikiewicz

Epe

Nicht nur das Endergebnis von 0:1 erinnerte an Werder Bremens letztes Heimspiel in der Bundesliga. Auch der Gästekeeper rückte wie seinerzeit Rafal Gikiewicz mit zwei Aktionen in den Mittelpunkt. Erst malträtierte er den Elfmeterpunkt. Dann parierte er den Strafstoß. Und heiß her ging es wie im Weser- auch im Bültenstadion noch nach dem Schlusspfiff.

Von Angelika Hoof