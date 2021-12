Späte Entscheidung im Keller

RWN ging in der 59. Minute durch einen Foulelfmeter in Führung. Rick Reekers traf sicher vom Punkt ins Tornetz. Der Treffer war dann allerdings ein Weckruf für die Gäste, die jetzt mehr und mehr aufkamen und in der eigenen Offensive für einige Akzente sorgten. Der nicht unverdiente Ausgleich fiel aber erst in der 85. Spielminute nach einer Ecke. Andre Stroetmann brachte den Ball hoch vors Tor, und der eingewechselte Lars Hülscher köpfte zum 1:1 ein. Und in der Schlussminute gelang den Gästen auch noch der Siegtreffer. Andre Stroetmann legte den Ball diagonal nach vorn auf Andre Wesseler. Der spitzelte die Lederkugel an Schlussmann Kevin Böcker vorbei, und der mitgelaufene Marvin Rosing schoss ein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie