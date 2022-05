Spiel, Satz und Sieg Bollmann

Den Beginn machte das jüngste Familienmitglied schon am Freitag in der U18 beim 3:0-Heimsieg gegen den TC Hamaland. Lene Bollmann und Charlotte Bosch überzeugten in ihren Einzeln und im Doppel und ließen ihren Gegnern aus Vreden keine Chance.

Auch Ole Bollmann erspielte sich beim spannenden Auftakt der Herren beim TV Warendorf seine ersten Saisonpunkte. Ganz kampflos überließ sein Gegner ihm diese jedoch nicht. Mit 6:3, 3:6 und 10:2 lieferte Bollmann ein starkes Spiel und hatte am Ende des Match-Tiebreaks allen Grund zum Jubel.

Ole Bollmann Foto: Nadine Sattler

Insgesamt gleich dreimal entschied der Match-Tiebreak beim 5:4-Erfolg der Gronauer Herren. Auch Nathan der Veer (6:3, 6:7, 10:7) und Sebastian Beuel (6:4, 0:6, 7:10) hatten das zweifelhafte Vergnügen, ihre Begegnungen in der Verlängerung zu entscheiden. Mit einem 4:2-Vorsprung gelang den Gronauern eine gute Ausgangslage für die Doppel. Hier sorgten Wilco Geemen und Tim Müller für den noch fehlenden Punkt zum Gesamtsieg. Ein prima Auftakt der 1. Herren in der Münsterlandliga.

Ebenfalls einen Bollmann-Sieg gab es in der Münsterlandliga der Damen 40 zu notieren. Susann Bollmann stand ihren beiden Kindern in nichts nach und bewies in ihrem Match gerade zum Ende hin einen kühlen Kopf. Nachdem der erste Satz im Satz-Tiebreak noch zugunsten ihrer Gegnerin aus Neuenkirchen ausging, überzeugte Bollmann im zweiten Satz. Auch im Match-Tiebreak ließ sich die routinierte Spielerin nicht unter Druck setzen und entschied somit das Match für sich (6:7, 6:3, 10:2).

Da zudem noch weitere vier Einzel positiv für die Gronauerinnen ausgingen, stand der erste Saisonsieg bereits vor den Doppeln fest. Mit 6:3 starteten die Damen 40 somit erfolgreich in die neue Spielzeit.

Nicht ganz so glücklich war die erste Damenmannschaft (ebenfalls in der Münsterlandliga beheimatet), die in Rheine beim TCT gefordert wurde. Durch einige Ausfälle bedingt trat die Mannschaft ersatzgeschwächt an. Lediglich Roos van Reek (6:0, 6:0) und Valeria Popp nach Aufgabe ihrer Gegnerin im zweiten Satz punkteten in den Einzeln. Da lediglich das erste Doppel Esselmann / van Reek siegte, stand am Ende mit 3:6 eine Niederlage auf dem Spielbericht.

Auch die Damen 40-2 musste sich ihren Gästen aus Wettringen geschlagen geben. Ausgeglichene Spiele lieferten sich die Herren 2 und Herren 3 in ihren ersten Spielen und starteten somit jeweils mit einer 3:3 Punkteteilung.

Gewohnt erfolgreich zeigten sich am Sonntag die älteren Semester des Vereins. Die Herren 50 empfingen den Haltener TC und setzten sich mit 6:0 mehr als deutlich durch. Zeitgleich zeigten auch die Herren 60 ihre gewohnte Spielstärke und sicherten sich mit 5:1 gegen die Herren des FC Stella Bevergern ihren ersten Sieg. Ebenfalls am Sonntag punkteten die Herren 30 bei der Reserve des TC Grün-Weiß Mesum glatt mit 6:0.