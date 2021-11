Spielausfälle am Sonntag

In der bisherigen Saison sind die Amateurfußballer weitestgehend von wetterbedingten Spielausfällen verschont geblieben. Das ändert sich an diesem Wochenende. Bereits am Samstag hat Staffelleiter Manfred Nieland mehrere Partien abgesetzt. Er rechnete schon am Samstag mit weiteren Spielausfällen. So kam es auch.

In der Kreisliga A1 sind davon bislang die Spiele FC Vreden gegen Union Wessum und FC Ottenstein gegen SF Ammeloe betroffen.

Gleiches gilt in der Kreisliga B1 für die Begegnung FC Vreden II gegen SF Graes, SC Ahle gegen TuS Wüllen II und 1. FC Oldenburg-Ahaus - SpVgg Vreden III.

Auf überkreislicher Ebene steht schon fest, dass die Partie des FC Oeding in der Frauen-Landesliga bei Arminia Ibbenbüren II am Sonntag ausfallen.

In der Frauenfußball-Kreisliga A fallen die Spiele FC Ottenstein - SV Gescher, VfB Alstätte - Vorwärts Epe und TuS Wüllen - ASV Ellewick an diesem Sonntag aus.

Gespielt wurde aber auch schon gestern. In der A-Liga (Herren) bezwang Eintracht Stadtlohn den FC Oeding mit 1:0. Der SuS Legden gewann in der Staffel A2 am Freitagabend 3:1 bei SV Gescher II.