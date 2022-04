Spitzenreiter wacht spät auf

Epe/Schöppingen

Das war knapp! Vorwärts Epe II führte schon mit 3:1 und durfte einige Minuten am Dreier schnuppen. Am Ende aber sicherte sich der ASC Schöppingen mit einem 3:3 am Wolbertshof zumindest noch den Teilerfolg. Ganz so dramatisch war das nicht. Denn der FC Vreden kam gegen Ammeloe in der A-Liga auch nicht über ein 1:1 hinaus.

Von Henry Einck