Die SpVgg Vreden geht in ihre dritte Saison in der Oberliga. Als „Meister der Abstiegsrunde“ haben sich die Blau-Gelben auch in der Saison 21/22 sehr gut in Szene gesetzt. Und so viel fehlte ja auch nicht zum Sprung in die Meisterrunde.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch