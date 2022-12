Start und Ziel im Losbergstadion

Angeboten werden am 31. Dezember (Sa.) Laufstrecken über 1400 m (für Schüler bis 10 Jahre; Startzeit: 10 Uhr), 2600 m (für Schüler bis 14 Jahre; Startzeit: 10.15 Uhr), 15 km (für Jugendliche/ Jhg. 2003 und jünger sowie Erwachsene; Startzeit: 10.45 Uhr), 8 km (für Jugendliche/ Jhg. 2003 und jünger sowie Erwachsene) und 8 km zum Walken und Wandern (Startzeit 11 Uhr). Der Treffpunkt für die Wanderer wird noch kurz vor der Veranstaltung auf der Homepage bekannt gegeben.

Start- und Zielbereich werden in diesem Jahr wegen der Baustelle an der Uferstraße ins Losbergstadion verlegt. Die Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Anmeldung und Siegerehrung finden in der Sporthalle an der Burgstraße statt, dort können auch die Umkleiden und Duschen genutzt werden.

Bei den Schülerläufen dürfen sich alle Teilnehmer über Medaillen und Urkunden mit Zeitangabe freuen. Pokale erhalten die schnellsten drei Mädchen und Jungen. Bei den Läufen über 8 und 15 km werden die drei erstplatzierten Jugendlichen sowie die Gesamtsieger mit Pokalen ausgezeichnet (weibl. und männl.). Zudem erhalten alle Teilnehmer (online) eine Urkunde mit exakter Zeit- und Altersklassenangabe. Auch die Walker bekommen Urkunden.

Die Organisatoren verweisen darauf, dass eine Online-Anmeldung (www.sus-laufabteilung.de) noch bis zum 24. Dezember möglich ist. Nachmeldungen werden bis 60 Minuten vor Laufbeginn angenommen. Anfragen sind an silvesterlauf@sus-laufabteilung.de zu richten.