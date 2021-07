Strohmeyer als Königstransfer

Dieser 7. Juli, ein Mittwoch, war ein schöner Tag für die Landesliga-Fußballerinnen von Union Wessum: Nach langer Zeit haben sie ihr erstes Spiel bestritten. Und als i-Tüpfelchen gab es noch einen Neuzugang zu vermelden. Was wiederum Fortuna Gronau weniger freuen dürfte.

Jule Strohmeyer trägt künftig wieder das Trikot von Landesligist Union Wessum, wo sie schon in der Jugend aktiv war.

Nach der abgebrochenen Saison 20/21 will Union Wessum einen neuen Angriff auf die Tabellenspitze der Frauen-Landesliga wagen. Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Spielzeit haben die Wessumerinnen also ihre ersten beiden Testspiele bestritten. Beim A-Ligisten SG Heek/Oldenburg sprang am Ende ein standesgemäßer 5:1-Sieg für die Frauen von der Südstraße heraus.