Südlohns neuer Torjäger: Viel Sterken, wenig Schwächen

Der SC Südlohn ist die Mannschaft der Stunde in der Kreisliga A. Und hat einen besonders treffsicheren Spieler im Kader.

Zuletzt gewann das Südlohner Team fünfmal am Stück, stellt mit 25 Treffern die beste Offensive. Und mit elf Toren auch den besten Schützen. Am Sonntag (schon um 14 Uhr) stellt sich der SC Südlohn bei FC Epe II in den Bülten vor.