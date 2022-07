Lange hat der SuS Legden auf diese Entscheidung warten müssen. In der kommenden Saison ist die Rückkehr der Fußballer in die Kreisliga-Staffel 1 (Ahaus) aber perfekt.

Die beiden heimischen Fußball-A-Ligen treten in der kommenden Saison wieder mit je 16 Mannschaften an. Das ist lange bekannt. Sowohl in der Staffel Ahaus (A1) als auch Coesfeld (A2) waren zuletzt nur je 15 Mannschaften am Start.