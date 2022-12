SuS Stadtlohn machte sehr viel richtig

Wieder steht der Vizemeister der Vorsaison auf Platz zwei. Wieder spielt der SuS Stadtlohn um die Meisterschaft in der Bezirksliga und damit den Aufstieg in die Landesliga mit. Das ist grundsätzlich ein sehr ordentliches Ergebnis. Erst recht nach einigen personellen Veränderungen im Sommer. „Ja, wir haben eine gute Hinrunde gespielt“, sagt auch Trainer Hendrik Maduschka, der im Sommer den Trainerposten von Stefan Rahsing übernommen hat. „Ohne die letzten vier Partien hätte ich sogar von einer sehr guten ersten Serie gesprochen“, erklärt der Coach. „Dass es in den ersten 13 Wochen so überragend funktioniert, hätten wir vorher auch nicht gedacht.“

