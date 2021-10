SuS Stadtlohn siegt in Unterzahl

Dass dieser Sieg kein alltäglicher für den SuS Stadtlohn war, zeigte schon der ausufernde Jubel nach dem Schlusspfiff. Im Derby gegen den SV Gescher, gleichzeitig das Topspiel in der Bezirksliga 11 am sechsten Spieltag, sicherte der SuS mit einem 1:0-Erfolg die Tabellenführung ab.

Schon ganz früh im Derby setzten die Stadtlohner den Siegtreffer. Nach 90 Minuten, davon rund 80 in Unterzahl, hatte der SuS dem SV Gescher die erste Saisonpleite beigebracht – und hält sich weiter schadlos.

Und auch der Kommentar von Trainer Stefan Rahsing zeigte die Bedeutung dieser drei Punkte: „Ich habe meinen Jungs in der Halbzeit gesagt, dass in solchen Spielen Helden geboren werden. Und nach dem Spiel darf sich jeder einzelne auch so bezeichnen.“