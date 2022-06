Es wird eng in den Fußball-Kreisligen Ahaus/Coesfeld. Jetzt werden weitere Absteiger ermittelt.

Der SV Eggerode muss nach dem Duell am letzten Spieltag bei der TG Almsick in die Relegation.

Durch die fünf Absteiger aus den Bezirksligen – VfL Billerbeck, TuS Wüllen und ASV Ellewick (Staffel 11) sowie SuS Olfen und Union Lüdinghausen (Staffel 9) – wird der Platz in den Kreisligen Ahaus/Coesfeld zu eng. Es müssen weitere Absteiger aus den Kreisligen A und B her. In der C-Liga gibt es eine Überraschung.