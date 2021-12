SV Heek springt auf Tabellenplatz vier

Das kann sich sehen lassen. Mit seinem siebten Saisonsieg verbesserte sich der SV Heek am Donnerstagabend auf Rang vier in der Bezirksliga. Beim 4:3-Sieg in Billerbeck ragte ein Spieler heraus.

Trainer Rainer Hackenfort hatte genau darauf gehofft. Nach der deutlichen Abfuhr am Sonntag beim SuS Stadtlohn wollte er mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen. „Und das habe ich jetzt mit Sicherheit“, versicherte der Coach nach dem Sieg im Nachholspiel. „Es ist sehr schön, mit so einem Erfolg in die achtwöchige Punktspielpause zu gehen.“