Terhechte gewinnt im Stechen

Reitsport: Hallenturnier in Epe

Epe

Markus Terhechte vom RV Gescher hat beim Reitturnier des RV Epe am Samstagnachmittag die Springprüfung der Klasse M für sich entschieden. Platz zwei ging an Juliane Rölfing, die für das Gestüt Forellenhof an den Start geht. Auf Platz drei ritt Michael Wensing vom RV Vreden.

-jok-